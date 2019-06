Vier Verletzte bei Unfall in Oberfranken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Selbitz (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Oberfranken sind am frühen Freitagmorgen vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet ein möglicherweise übermüdeter 41-Jähriger auf einer Bundesstraße bei Selbitz (Landkreis Hof) auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, das von der Straße geschleudert wurde. In dem Auto saß eine dreiköpfige Familie. Der Wagen des 41-Jährigen stand in Flammen. Alle vier Unfallbeteiligte erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen.