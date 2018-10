Quad stößt mit Reh zusammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seitingen-Oberflacht (dpa/lsw) - Ein Quad-Fahrer ist am Samstag bei Seitingen-Oberflacht (Kreis Tuttlingen) mit einem Reh zusammengestoßen. Der 24-Jährige Fahrer konnte nach Informationen der Polizei vom Sonntag dem Reh nicht ausweichen, als es die Fahrbahn überquerte, und prallte gegen das Tier. Dabei kam seine Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte eine Böschung hinunter. Der 24-Jährige sprang kurz zuvor von dem Quad ab und wurde dabei leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. An dem Quad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Reh lief davon. Ob es bei dem Vorfall verletzt wurde, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.