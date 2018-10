Wildunfall in Sehnde: zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sehnde (dpa/lni) - Bei einem Wildunfall in Sehnde in der Region Hannover ist ein 48-jähriger Autofahrer lebensgefährlich und seine 43-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Die beiden seien auf einer Landstraße mit einem Wildtier zusammengestoßen und mit dem Auto gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf ein Feld geschleudert. Beide kamen am Donnerstag in ein Krankenhaus.