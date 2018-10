Mann fährt gegen Baum und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seewald (dpa/lsw) - Ein 30-jähriger Mann ist im Kreis Freudenstadt mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann war am Donnerstagabend auf einer Kreisstraße in Seewald unterwegs und von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. In der Folge kollidierte er frontal mit einem Baum. Der Mann wurde aus seinem Auto geschleudert und starb noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst noch nicht klar. Die Polizei prüft, ob der Mann zu schnell gefahren ist.