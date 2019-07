Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seeland (dpa/sa) - Im Salzlandkreis ist ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen ins Krankenhaus nach Aschersleben, wo er an seinen schweren Verletzungen starb, wie die Polizei in Magdeburg am Freitagmorgen mitteilte. Auch der 18 Jahre alte Beifahrer aus dem Auto wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer auf einer Vorfahrtsstraße unterwegs, die ein 18 Jahre alter Fahranfänger mit seinem Auto überquerte. Der Motorradfahrer konnte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte seitlich gegen das Auto und wurde über das Fahrzeug geschleudert. Die Unfallstelle war für etwa fünf Stunden gesperrt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.