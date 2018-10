Zigaretten-Lkw und Auto fangen Feuer auf Autobahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hochheim am Main (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen und vier Autos auf der Autobahn 671 bei Hochheim ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Der mit Zigaretten beladene Lkw und eines der Autos gingen am Montag in Flammen auf, wie die Polizei berichtete. Die Beamten sperrten die Autobahn zwischen Hochheim-Süd und Hochheim-Nord in Fahrtrichtung Wiesbaden über acht Stunden komplett und gaben schließlich nur die rechte Spur und den Standstreifen wieder frei. Die linke Spur müsse repariert werden.

Der Lkw hatte nach ersten Ermittlungen die Spur gewechselt, weil auf dem rechten Fahrstreifen ein Pkw wegen eines defekten Motors stand. In der Folge sei es zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Auto kollidierte mit dem Lastwagen und fing Feuer. Die Flammen griffen dann auf den Lkw-Anhänger über. Drei weitere Autos seien in den Unfall verwickelt gewesen.

"Die Zigaretten sind in Rauch aufgegangen, deswegen ist der Schaden so hoch", sagte der Sprecher. Er liege bei mehr als 500 000 Euro - ohne die Einberechnung der Fahrzeugschäden. Diese seien noch unklar.

Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, und die Feuerwehr löschte die Glutnester in der Ladung des Lastwagens.