Seniorin wird von Lastwagen überrollt und stirbt

Schwieberdingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall ist am Donnerstag eine 75-Jährige in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) von einem Laster tödlich verletzt worden. Die Fußgängerin wollte wohl vor dem Lastwagen mit Anhänger eine Straße überqueren, in die der Fahrer einbiegen wollte, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Dabei übersah der 60 Jahre alte Fahrer vermutlich die Frau. Sie wurde von der Zugmaschine erfasst, mehrere Meter mitgezogen und von den Hinterrädern überrollt. Die Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein Gutachter soll klären, wie sich der Unfall genau ereignet hat. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenaussagen.