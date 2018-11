Brennendes Auto sorgt für kilometerlangen Stau auf der A1

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerte (dpa/lnw) - Ein Auto ist am Montagmorgen auf der A1 bei Schwerte nach einem Unfall mit zwei weiteren Wagen in Brand geraten und hat für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Eine Person sei bei dem Unglück mittelschwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Aus dem brennenden Wagen hätten sich aber alle Insassen frühzeitig retten können. Wie viele Personen in den Unfall verwickelt waren, war zunächst unklar. Auch zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Aufgrund der Reinigung des entstandenen "Splitterfeldes" wurde die A1 Richtung Münster zwischen Schwerte und dem Kreuz Dortmund/Unna zeitweise komplett gesperrt, gegen 7 Uhr aber wieder freigegeben.