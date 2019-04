Gas und Bremse verwechselt: Seniorin rammt Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Weil sie Gas- und Bremspedal verwechselte, hat eine 79-Jährige in Schwerin beim Ausparken einen Unfall mit einem Schaden von mehr als 15 000 Euro verursacht. Die Frau habe auf einem Supermarktparkplatz ein anderes Auto übersehen und fuhr mit ihrem Wagen dagegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Erschreckt verwechselte sie Gas und Bremse, drehte sich wegen des noch eingeschlagenen Lenkrads mit ihrem Wagen und rammte den schon zuvor angefahrenen Wagen noch einmal. Schließlich stieß sie gegen eine Laterne und blieb daran hängen. Verletzt wurde bei dem Unfall am Montag niemand.