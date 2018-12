Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Ein 74 Jahre alter Fußgänger ist in Schwerin von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am frühen Freitagabend von dem Wagen erfasst. Der Fußgänger stürzte und starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer sei vermutlich betrunken gewesen, hieß es weiter.