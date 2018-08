Ein Toter bei Verkehrsunfall nahe Senftenberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Senftenberg (dpa/bb) - Bei einem Verkehrsunfall nahe Senftenberg (Kreis Oberspreewald-Lausitz) ist ein Autofahrer am späten Montagabend tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 44-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß sein Auto mit einem anderen Wagen zusammen. Der 54-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs starb noch am Unfallort. Der 44-Jährige wurde den Angaben zufolge verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.