Junge auf Longboard von Auto angefahren und schwer verletzt

Schwarzenbek (dpa/lno) - Ein 13 Jahre alter Junge ist in Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Schüler am Samstagnachmittag bäuchlings auf einem Longboard liegend eine abschüssige Straße hinuntergefahren. An einer Kreuzung konnte der 13-Jährige den Angaben zufolge sein Board nicht stoppen und stieß mit einem von rechts kommenden Auto zusammen. Der Schüler wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht. Gegen den Autofahrer, der nach dem Unfall weiterfuhr, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern, wird jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.