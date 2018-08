Frau gerät in Gegenverkehr: 19-Jährige schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwarza (dpa/th) - Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist eine 19-jährige Fahrerin schwer verletzt worden. Eine 49-Jährige geriet am Samstag in einer langgezogenen S-Kurve zwischen Schwarza und Kühndorf (beide Kreis Schmalkalden-Meiningen) mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie prallte gegen die linke Front des Autos der 19-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blieb die 49-Jährige unverletzt. Die andere Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 10 000 Euro.