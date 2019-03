70 000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte nach Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwanau (dpa/lsw) - Drei zerstörte Autos, ein Schaden von 70 000 Euro und eine leichtverletzte Frau sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn 5 bei Schwanau (Ortenaukreis). Ein 48 Jahre alter Autofahrer war am Samstag gegen ein auf der linken Fahrbahn quer stehendes Auto gekracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto wurde in die Luft geschleudert und schlitterte anschließend über die Fahrbahn. Die 48-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Zuvor hatte ein 39 Jahre alter Autofahrer zu schnell die Fahrbahn gewechselt. Er krachte von hinten gegen ein dort fahrendes Auto und kam quer auf der linken Fahrbahn zum Stillstand. Das zweite Auto blieb auf dem rechten Standstreifen liegen. Der Unfallverursacher und der 33 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos konnten nach Angaben der Polizei die Fahrzeuge rechtzeitig verlassen. Beide blieben unverletzt.

Ein weiteres Auto wurde beim Überfahren von Trümmerteilen so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Schaden nahm auch die Beton-Fahrbahntrennung der Autobahn. Für die Bergungsarbeiten blieb die Autobahn für knapp zwei Stunden gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von sechs Kilometern, sagte ein Polizeisprecher.