Auto überschlägt sich: Mehrere Jugendliche verletzt

Schwaigern (dpa/lsw) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat mit mehreren Jugendlichen an Bord nahe Schwaigern (Landkreis Heilbronn) einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto des jungen Mannes am Donnerstagabend von der nassen Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete in einer Ackerfläche. Der Fahrer sowie ein 14 Jahre alter und ein 11 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ein weiterer 14-Jähriger kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.