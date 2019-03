Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Eine 59-Jährige hat mit ihrem Auto eine Frau und drei Kinder auf einem Zebrastreifen angefahren und verletzt. Alle vier kamen nach dem Unfall am Donnerstag in Schwäbisch-Hall in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Details zu den Verletzten waren zunächst nicht bekannt. Die Autofahrerin sei vermutlich durch die tiefstehende Sonne geblendet worden.