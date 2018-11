Autofahrer schickt nach Fahrerflucht reumütigen Brief

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Nach einer in einem reumütigen Brief gestandenen Fahrerflucht sucht die Polizei noch immer den Täter. Auch der Geschädigte sei unbekannt. Auf den Brief, der zusammen mit mehreren Hundert Euro anonym an eine Zeitung geschickt wurde, habe sich bisher noch niemand gemeldet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In dem Brief bekennt ein Unbekannter, dass er Anfang November auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Schwäbisch Hall eine anderes Auto beschädigt hat. Der Vorfall wurde der Polizeibehörde erst durch den Brief bekannt.