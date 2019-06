Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schriesheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall im Rhein-Neckar-Kreis sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein Autofahrer auf einer Landstraße in der Nähe von Schriesheim in den Gegenverkehr geraten und prallte gegen mehrere Autos. Es gab mindestens drei Verletzte. Rettungswagen sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Straße war nach dem Unfall am Nachmittag gesperrt. Zur Ursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.