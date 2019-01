Bus prallt gegen Auto: Fahrer bricht zusammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schramberg (dpa/lsw) - In Schramberg im Schwarzwald hat ein Bus ein Auto mit einer solchen Wucht gerammt, dass der Wagen von seinem Parkplatz auf eine Wiese geschoben wurde. Der 62-jährige Busfahrer stieg nach Angaben der Polizei vom Samstag aus, brach aber dann zusammen. Unklar war zunächst, ob ein internistischer Notfall den Unfall am Freitagnachmittag im Kreis Rottweil ausgelöst hat oder ob der Mann wegen des Schocks zusammenbrach. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Seine fünf Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Im Auto saß niemand. Es entstand ein Schaden von rund 14 000 Euro an beiden Fahrzeugen.