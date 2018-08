Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schotten (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Schotten (Vogelsbergkreis) ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der 49-Jährige vor einer Kurve rechts von der Straße ab und wurde über eine Leitplanke geschleudert. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass der Mann mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 276 in Richtung des Schottener Stadtteils Eschenrod unterwegs war.