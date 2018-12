Sturz von Baugerüst: Handwerkerin schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schorndorf (dpa/lsw) - Eine Handwerkerin ist in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) von einem Baugerüst gestürzt und schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau am Mittwoch mit Sanierungsarbeiten an einem Haus beschäftigt gewesen. Mehrere Kollegen waren laut Polizei Zeugen des Sturzes. Die Frau fiel demnach etwa zwei Meter tief. Weil sie unglücklich mit dem Kopf aufschlug, musste sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Wie genau es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.