Auto und Lastwagen stoßen zusammen: Zwei Tote

Schorndorf (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Der Autofahrer, der mit den beiden 17-Jährigen unterwegs war, wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Aalen am Dienstag mitteilte. Die Beamten gehen nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der 20-Jährige in der Nacht zum Dienstag zunächst zu schnell aus einem Kreisverkehr gefahren war. Danach stieß er mit seinem Wagen rechts gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über das Auto und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Lastwagen zusammenstieß.

Der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und krachte gegen den Pkw. Er erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Die Polizei war bis in die Morgenstunden mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Die betroffene Landstraße war mehrere Stunden gesperrt.