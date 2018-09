Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schopfheim (dpa/lsw) - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Sturz nahe Schopfheim (Kreis Lörrach) schwer verletzt worden. Wegen eines entgegenkommenden Notarztwagens hätten mehrere Autos auf der Bundesstraße 317 bremsen müssen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Biker merkte dies zu spät und geriet beim Bremsen ins Schleudern. Bei dem Unfall am Samstagnachmittag stieß der Mann aber nicht mit anderen Fahrzeugen zusammen. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus.