Falsche Hilfe: Trucker löst Unfall mit Schwerverletztem aus

Kodersdorf (dpa/sn) - Auf der Autobahn A4 in Ostsachsen hat ein hilfsbereiter Trucker einen folgenschweren Unfall mit einem Schwerverletzten ausgelöst. Nachdem ein 31-jähriger Kollege mit seinem Lkw zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Görlitz wegen technischer Probleme auf dem Standstreifen stand, wollte der 30-Jährige Starthilfe leisten. Er hielt dazu auf der rechten Fahrbahn links neben dem Pannen-Lkw an, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein 63-Jähriger habe die Gefahrenstelle zu spät gesehen und sei mit einem Sattelzug aufgefahren. In der Folge stellte sich der Auflieger quer und das geladene Obst und Gemüse verteilte sich über die Fahrbahn. Der 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn Richtung Görlitz war von Unfallzeitpunkt am Samstagabend bis zum Sonntag gegen 10.00 Uhr mehr als zwölf Stunden voll gesperrt. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens sei es trotz der Umleitung zu keinen Staus gekommen.