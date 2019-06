Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - Ein 67 Jahre alter Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall nahe Kamenz gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, versuchte er, eine Straße zu überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst. Er war demnach in Begleitung seiner Frau, die auf dem Fahrrad neben ihm fuhr - anders als er stoppte sie aber an der Vorfahrtsstraße. Der Mann starb am Freitag noch an der Unfallstelle. Der 81 Jahre alte Autofahrer wurde nicht verletzt.