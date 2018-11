Zwei Menschen sterben bei Autounfall: Kleinkind verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönhausen/Stendal (dpa/sa) - Ein Mann und eine Frau sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 170 bei Schönhausen (Kreis Stendal) ums Leben gekommen. Das zweijährige Kind der Frau wurde von einem Ersthelfer schwer verletzt aus dem Auto befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Donnerstag in Stendal mitteilte.

Der Wagen war demnach am Vormittag aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht gegen einen Straßenbaum geprallt. Entgegen erster Darstellung der Polizei fing der Wagen kein Feuer. Fotos zeigten ein komplett zerstörtes Auto.

Für die beiden Erwachsenen kam jede Hilfe zu spät. Der Mann, der am Steuer saß, war laut Polizei ein Bekannter der Familie. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, die Bundesstraße war mehrere Stunden lang gesperrt.