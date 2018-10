Streit eskaliert: Frau steigt bei voller Fahrt aus Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seehausen (dpa/sa) - Während eines Streits ist eine Frau aus einem fahrenden Auto auf eine Landstraße bei Seehausen (Landkreis Stendal) gesprungen und schwer verletzt worden. Die 45-Jährige geriet zuvor in eine heftige Auseinandersetzung mit dem Fahrer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Streit eskalierte, öffnete die Beifahrerin die Tür und stürzte auf die Straße. Die schwer verletzte Frau musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Magdeburg geflogen werden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag im Ortsteil Schönberg.