Leiche von verunglücktem Bergsteiger gefunden

Berchtesgaden (dpa/lby) - Ein Ende September abgestürzter Bergsteiger ist am Watzmann bei Berchtesgaden tot aufgefunden worden. Ein Wanderer entdeckte die Leiche des Mannes in einem Bach in der sogenannten Eiskapelle. Bergwacht und Polizei bargen den Toten, wie das Bayerische Rote Kreuz am Freitag mitteilte.

Der 37-Jährige war bei einer Wanderung an der Watzmann-Ostwand abgestürzt, als eine Übergangsstelle aus Eis unter ihm weggebrochen war. Sein Begleiter rief sofort die Bergwacht, eine Bergung des Mannes war aber wegen der schwierigen Bedingungen am Berg zunächst nicht möglich.