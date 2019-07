Kleinkind stürzt aus Fenster fünf Meter in die Tiefe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schöfweg (dpa/lby) - Ein Kleinkind ist in Niederbayern aus einem Fenster etwa fünf Meter in die Tiefe gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stürzte das Eineinhalbjährige in Schöfweg (Landkreis Freyung-Grafenau) aus dem ersten Stock auf ein Granitpflaster. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind am Montag in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Warum das Kind aus dem Fenster gefallen ist, blieb zunächst offen. Nach ersten Erkenntnissen war die Mutter mit Hausarbeiten beschäftigt und das Kind nur kurz unbeaufsichtigt.