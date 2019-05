Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schneverdingen (dpa/lni) - Bei einem Unfall bei Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) ist eine 21 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Die junge Frau sei nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Obwohl ein hinter ihr fahrender Mann sofort den Notruf wählte, starb die junge Frau am Freitag noch an der Unfallstelle.