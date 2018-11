Beim Überholen abgedrängt: 26-Jähriger schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schneeberg (dpa/sn) - Bei einem Unfall in Schneeberg (Erzgebirgskreis) ist ein 26 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann hatte angegeben, dass ihn am späten Freitagabend ein unbekanntes Fahrzeug überholt und beim Einscheren abgedrängt habe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei sei sein Wagen in den Straßengraben geraten und gegen einen Zaun geprallt. Der 21 Jahre alte Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher war nach Angaben des 26-Jährigen weitergefahren.