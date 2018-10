Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schnaudertal (dpa/sa) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Burgenlandkreis tödlich verletzt worden. Der 43-Jährige habe am Sonntagnachmittag die Bundesstraße 2 zwischen Schnaudertal und Gutenborn befahren und sei aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve mit dem Auto eines 62-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Autofahrer und seine 63-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge gerieten nach dem Zusammenstoß in Brand und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Montagmorgen noch an.