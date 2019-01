Laster bleibt an anderem Lkw hängen: 31 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmölln (dpa/th) - Auf der Autobahn 4 bei Schmölln (Landkreis Altenburger Land) ist bei einem Unfall mit zwei Lastwagen ein Sachschaden von rund 31 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Ein 52 Jahre alter Fahrer habe am Montag zu spät erkannt, dass vor ihm der Verkehr in Richtung Dresden stockte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als er versuchte, noch links am Stauende vorbeizufahren, sei er mit seinem Anhänger an einem Anhänger des Lastwagens vor ihm hängen geblieben. Beide Anhänger wurden beschädigt. Bei dem Unfall riss obendrein die Hecktür eines Lastwagens ab und stürzte auf die Motorhaube eines Autos.