Zwölfjähriger auf Schulhof mit Strick schwer verletzt

Schmelz (dpa/lrs) - Ein zwölf Jahre alter Junge ist beim Spielen auf dem Schulhof einer Grundschule im saarländischen Schmelz (Kreis Saarlouis) schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Junge mit einem Strick an dem Blitzableiter einer Turnhalle festgebunden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Aus bislang unbekannter Ursache war der Strick demnach verrutscht. Ein Mädchen fand den Zwölfjährigen hängend und alarmierte den Notruf. Rettungskräfte brachten ihn in eine Saarbrücker Klinik. Der Junge liegt seitdem im Koma. Ob Lebensgefahr besteht, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten Medien berichtet.

"Bislang gibt es überhaupt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", sagte der Polizeisprecher. Da der Junge allein auf dem Schulhof spielte, gehen die Beamten von einem Unglück aus. Einen möglichen Suizidversuch schließen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen ebenfalls aus. Gerichtsmediziner wurden eingeschaltet, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag (6. Juni), wurde aber erst jetzt bekannt.