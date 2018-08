6-jähriger Junge angefahren und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmalkalden(dpa/th) - Ein 6-jähriger Junge ist in Schmalkalden von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge war am Dienstagabend in einer Gruppe mit anderen Kindern auf dem Gehweg unterwegs und rannte plötzlich los. Ein herannahender 49-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den 6-Jährigen mit seinem Wagen, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Kind wurde in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.