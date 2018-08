Schwerverletzte bei Unfall in Schleusingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleusingen (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall sind in der Nähe von Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) zwei Menschen schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 64 Jahre alte Autofahrerin am Montag in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein entgegenkommender Fahrer konnte zwar einen Frontalzusammenstoß vermeiden, stieß aber dann doch seitlich mit dem Wagen der Frau zusammen. Beide Fahrer wurden schwer, die Beifahrerin des Mannes leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 39 000 Euro.