Quad kollidiert mit Reh: Zwei Schwerverletzte

Schleiz (dpa/th) - Bei einer Kollision mit einem Reh sind im Saale-Orla-Kreis ein Quadfahrer und dessen 15-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 29 Jahre alten Mann und den Teenager in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Saalfeld am Montagmorgen mitteilte. Die beiden seien am Sonntagabend auf einer Landstraße bei Schleiz unterwegs gewesen, als das Reh auf die Fahrbahn gesprungen sei. Das Quad stieß den Angaben zufolge frontal gegen das Tier, kam von der Fahrbahn und kippte auf ein Feld. Das Reh sei noch an der Unfallstelle gestorben.