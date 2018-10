Fahrerin rast unter Dorgen Abhang hinunter: Verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleiz (dpa/th) - Eine unter Drogen stehende Autofahrerin ist in der Nähe von Schleiz (Saale-Orla-Kreis) bei dichtem Nebel von einer Straße abgekommen und verletzt worden. Die 20-Jährige verlor am Montagabend aufgrund der schlechten Sicht die Orientierung und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie fuhr gegen ein Verkehrsschild und anschließend einen Abhang etwa fünf Meter weit hinab. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Wagen gerettet werden. Sie zog sich Verletzungen am Rücken zu. Bei einer Kontrolle stellten Beamte fest, dass die Frau Cannabis konsumiert und vermutlich auch Alkohol getrunken hatte.