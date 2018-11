Auto kracht mit Traktor zusammen: Fahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleiz (dpa/th) - Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist bei Schleiz mit einem Traktor kollidiert und schwer verletzt worden. Der 53-Jährige war am Dienstagabend auf der Bundesstraße 282 unterwegs, als er mit dem vor ihm fahrenden Traktor zusammenstieß, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab. Eine am Traktor montierte Güllepumpe schob sich in die Front des Autos. Der 53-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Jenaer Klinikum gebracht. Der 28 Jahre alter Traktorfahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und sucht nach Zeugen.