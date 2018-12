Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schkeuditz (dpa/sn) - Nach dem Überschlag eines Autos auf der Autobahn 14 bei Schkeuditz sind die zwei Insassen zu Fuß geflüchtet. Nach ihnen werde gesucht, teilte die Polizei in Leipzig am Samstagmorgen mit. Das Auto war am Morgen auf einen Lastwagen aufgefahren und hatte sich demnach von der Wucht des Aufpralls überschlagen. Während der Bergungsarbeiten wurde die A14 in Richtung Magdeburg gesperrt.