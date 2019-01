Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schifferstadt (dpa/lrs) - Ein betrunkener Radfahrer hat sich bei einem Sturz auf dem Heimweg von einem Kneipenbesuch in Schifferstadt schwer verletzt. Zeugen hätten den Mann am frühen Samstagabend neben seinem Fahrrad gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hatte einen Alkoholwert von 2,72 Promille und war ansprechbar, konnte sich aber nicht an den Unfall nicht erinnern. Hinweise, dass weitere Personen beteiligt waren, lagen zunächst nicht vor. Der 49-Jährige wurde mit einem Schädelhirntrauma ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.