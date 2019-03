Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schiffdorf (dpa/lni) - Ein 38-jähriger Radfahrer ist in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine 83-jährige Autofahrerin am Freitag eine rote Ampel übersehen, woraufhin es in einem Kreuzungsbereich zu der Kollision mit dem Radfahrer kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.