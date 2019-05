Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf einen Lastwagen auf der Autobahn 9 aufgefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochmorgen auf dem Weg nach Berlin von hinten in den Laster gekracht, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Einsatzkräfte mussten die Autobahn am Morgen für etwa zwei Stunden teilweise sperren, um die Fahrbahn zu säubern. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.