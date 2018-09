26-Jähriger bei Autounfall im Westerwald getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Montabaur (dpa/lrs) - Bei einem Autounfall im Westerwald ist am Samstagabend ein 26-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war auf der Bundesstraße 8 bei Schenkelberg (Westerwaldkreis) nach links von der Straße abgekommen und in einen Wald geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen durchbrach Büsche und Äste, bevor er gegen einen Baum prallte - und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 26-Jährige möglicherweise zu schnell unterwegs.