Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Scharbeutz schwer

Scharbeutz (dpa/lno) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Scharbeutz im Landkreis Ostholstein gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 45 Jahre alte Mann sei in einem Graben gelandet, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Sein Motorrad wurde bei dem Unfall am Dienstagabend so weit in ein Gebüsch geschleudert, dass die Feuerwehrleute es zunächst nicht finden konnten. Erst nach einer längeren Suche entdeckten sie es und konnten das auslaufende Benzin auffangen. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.