Insekt fliegt Fahrer ins Auge: Unfall mit beschädigten Autos

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Eine Fliege in einem Auto hat bei Kaiserslautern einen Unfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen und einem Schaden von über 20 000 Euro ausgelöst. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Insekt war während der Autofahrt durch das geöffnete Fenster dem Fahrer ins Auge geflogen. Dieser rieb sich das Auge und kam dabei von der Straße bei Schallodenbach ab. Er prallte gegen einen geparkten Wagen, durch eine Kettenreaktion wurden drei weitere abgestellte Autos beschädigt. Nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag wurde die Landstraße zeitweise gesperrt.