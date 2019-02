Autobahn 6 bei Crailsheim nach Unfall stundenlang gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Crailsheim (dpa/lsw) - Die Autobahn 6 (Nürnberg - Heilbronn) ist am Dienstag nach einem Unfall stundenlang gesperrt gewesen. Der Stau erreichte zeitweise 15 Kilometer Länge, wie die Polizei in Aalen mitteilte. Ein 39 Jahre alter Lastwagenfahrer hatte in Fahrtrichtung Heilbronn einen Stau zu spät bemerkt. Um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Sattelzug zu vermeiden, zog der Mann sein Fahrzeug nach links und drängte ein Auto in die Leitplanke. Der Lastwagen prallte seitlich versetzt in den Sattelzug. Die beiden 39 und 58 Jahre alten Lastwagenfahrer blieben ebenso unverletzt wie die 39 Jahre alte Autofahrerin und ihr dreijähriges Kind. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung mehr als 85 000 Euro.