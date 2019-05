Motorradfahrer von Auto erfasst und getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saterland (dpa/lni) - Im Saterland (Landkreis Cloppenburg) ist ein 30 Jahre alter Motorradfahrer von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der Autofahrer habe am Sonntagvormittag links abbiegen wollen und den entgegenkommenden 30-Jährigen in seinem Auto dabei übersehen, teilte die Polizei mit. Auto und Motorrad stießen frontal zusammen, der Motorradfahrer wurde in einen Straßengraben geschleudert und starb dort. Der 35 Jahre alte Autofahrer und sein Sohn, der mit ihm im Auto saß, wurden schwer verletzt, waren aber nicht in Lebensgefahr. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.