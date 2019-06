Auto kracht gegen Stromverteiler: 40 Haushalte ohne Strom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sasbach (dpa/lsw) - Weil ein Auto gegen einen Stromverteilerkasten gekracht war, mussten in Sasbach (Ortenaukreis) rund 40 Haushalte für mehrere Stunden ohne Strom auskommen. Eine Autofahrerin hatte am Montag an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde das Auto der 59-Jährigen gegen den Verteilerkasten geschleudert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand ein Schaden von mindestens 30 000 Euro. Verletzt wurde niemand.