Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

St. Martin (dpa/lrs) - Ein 59-Jähriger ist bei Dacharbeiten auf einer Baustelle im pfälzischen St. Martin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann krachte durch eine Sperrholzplatte und fiel etwa drei Meter tief, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er erlitt dabei Verletzungen am Kopf und am Rücken. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.